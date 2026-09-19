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Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки купить с доставкой в Москве
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Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки

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Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки - фото 1
Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка-фиксатор
  • Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки - фото 1
  • Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 433502
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Ручка-фиксатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х7
Вес, г.
200

Описание товара Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки

Для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе. Короткая фиксирующая ручка GreenBean 70M8 предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе, когда пространство снизу ограничено. Для головок с крепежным винтом М8. Отверстие в ручке сквозное.

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Ручка-фиксатор
Страна производитель
Китай
Описание
Для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе. Короткая фиксирующая ручка GreenBean 70M8 предназначена для установки штативной видеоголовки на слайдере или штативе, когда пространство снизу ограничено. Для головок с крепежным винтом М8. Отверстие в ручке сквозное.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-фиксатор GreenBean 70M8 для штативной видеоголовки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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