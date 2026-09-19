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Лейка для душа Lemark LM0819CW купить с доставкой в Москве
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Лейка для душа Lemark LM0819CW

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Лейка для душа Lemark LM0819CW - фото 1
Лейка для душа Lemark LM0819CW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром/белый
Стиль
модерн
Форма
круг
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
  • Лейка для душа Lemark LM0819CW - фото 1
  • Лейка для душа Lemark LM0819CW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 785 руб.  2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 431060
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
5.8
Переключение режимов
кнопочное
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11
Цвет
хром/белый
Стиль
модерн
Форма
круг
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
111

Описание товара Лейка для душа Lemark LM0819CW

Душевая лейка диаметром 110 мм с 3 режимами работы - распыление, массаж, распыление + массаж. Выполнена из пластика.400 Имеет функцию самоочищения. Стандарт подводки: 1/2.

Отзывы о товаре Лейка для душа Lemark LM0819CW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
5.8
Переключение режимов
кнопочное
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11
Цвет
хром/белый
Стиль
модерн
Форма
круг
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая лейка диаметром 110 мм с 3 режимами работы - распыление, массаж, распыление + массаж. Выполнена из пластика.400 Имеет функцию самоочищения. Стандарт подводки: 1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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