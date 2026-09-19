Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л
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Характеристики
Описание товара Ковш Rondell ArtDeco RDA-1253 1,5 л
Стиль «арт деко» появился на свет в начале XX века и сразу захватил умы лучших художников, скульпторов, архитекторов, модельеров. Впоследствии дизайнеры не раз обращались к этому стилю, но воплотить его в сфере кухонной посуды решались лишь самые смелые. Именно благодаря им на свет появилась коллекция ArtDeco от R?ndell, отмеченная престижной международной наградой Kitchen Innovation-2020 (Германия) за инновации и дизайн. Эта посуда покоряет с первого взгляда! Но дело, разумеется, не только в дизайне. Все предметы коллекции ArtDeco, изготовленные из литого алюминия, имеют внутреннее надежное антипригарное трехслойное покрытие TriTitan, которое не только дарит особый комфорт в процессе приготовления блюд, но еще и дает возможность использовать металлические лопатки. Нельзя не сказать и о ненагревающихся бакелитовых ручках посуды с покрытием Soft Touch: прихватки вам больше просто не понадобятся!
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