Top.Mail.Ru
Адаптер Omron HHP-CM01 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер Omron HHP-CM01

28 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер Omron HHP-CM01 - фото 1
Адаптер Omron HHP-CM01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Omron HHP-CM01 - фото 1
  • Адаптер Omron HHP-CM01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428271
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Адаптер
Питание от сети
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
111

Описание товара Адаптер Omron HHP-CM01

Адаптер Omron HHP-CM01, представляет собой компактное и легкое зарядное устройство, предназначенное для обеспечения бесперебойной работы всех моделей автоматических тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо

Отзывы о товаре Адаптер Omron HHP-CM01

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный адаптер. Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сразу видно, что это оригинальный адаптер Omron. Все подошло и отлично работает с тонометром Omron M6 Comfort.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая отправка и доставка. Родной блок питания Omron. На тонометр Omron M2 Basic отлично подошёл, все работает. Сделан добротно, качественно. Из минусов : Завышена цена и отсутствие его в комплекте к устройствам Omron.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Станислав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Работает как надо с Omron M3 Comfort.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Отлично подошел к одноименному тонометру. Очень удобно пользоваться тонометром.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришел товар вовремя работает хорошо спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Для М3 Expert подошёл. Оригинал. Замечательно. Родной БП сдох довольно быстро, посмотрим, сколько протянет этот.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Матвей З.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный переходник, забыл покупать батарейки
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, цена только кусачая))
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
владимир к.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично,к тонометру подошёл
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел к m2 basic, похож за оригинал, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
ЕКАТЕРИНА Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер подошёл для моего тонометра! Довольна, как слон. Спасибо всем!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло,спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл, всё работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло,работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший продавец!Отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Айрат Г.

Достоинства:


Комментарий:
маленький удобный, купил для omron m2. все работает
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный новый блок питания. Работает отлично. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в упаковке.Работает,сколько прослужит будет видно потом. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, пришел быстро, компактный!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл, похож на оригинал .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер! Оригинальный. Полностью аналогичен тому что шел в комплекте с тонометром омрон м2 бейсик. Через пару дней после получения нашли старый, есть с чем сравнить)
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
похож на оригинал, отлично подошел к Omron M3 Comfort, работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
супер экономия на батарейках, все работает
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает стабильно, как оригинал
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Подошел к тонометру
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Лариса Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, товар рабочий.Совместимость Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный все хорошо, подходит



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Адаптер
Питание от сети
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Omron HHP-CM01, представляет собой компактное и легкое зарядное устройство, предназначенное для обеспечения бесперебойной работы всех моделей автоматических тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный адаптер. Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сразу видно, что это оригинальный адаптер Omron. Все подошло и отлично работает с тонометром Omron M6 Comfort.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая отправка и доставка. Родной блок питания Omron. На тонометр Omron M2 Basic отлично подошёл, все работает. Сделан добротно, качественно. Из минусов : Завышена цена и отсутствие его в комплекте к устройствам Omron.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Станислав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Работает как надо с Omron M3 Comfort.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Отлично подошел к одноименному тонометру. Очень удобно пользоваться тонометром.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришел товар вовремя работает хорошо спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
Для М3 Expert подошёл. Оригинал. Замечательно. Родной БП сдох довольно быстро, посмотрим, сколько протянет этот.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Матвей З.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный переходник, забыл покупать батарейки
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, цена только кусачая))
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
владимир к.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично,к тонометру подошёл
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Павел Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел к m2 basic, похож за оригинал, быстрая доставка
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
ЕКАТЕРИНА Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер подошёл для моего тонометра! Довольна, как слон. Спасибо всем!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло,спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл, всё работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло,работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший продавец!Отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Айрат Г.

Достоинства:


Комментарий:
маленький удобный, купил для omron m2. все работает
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный новый блок питания. Работает отлично. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в упаковке.Работает,сколько прослужит будет видно потом. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, пришел быстро, компактный!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл, похож на оригинал .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер! Оригинальный. Полностью аналогичен тому что шел в комплекте с тонометром омрон м2 бейсик. Через пару дней после получения нашли старый, есть с чем сравнить)
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
похож на оригинал, отлично подошел к Omron M3 Comfort, работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
супер экономия на батарейках, все работает
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает стабильно, как оригинал
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Подошел к тонометру
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Лариса Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, товар рабочий.Совместимость Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный все хорошо, подходит


Адаптер Omron HHP-CM01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...