Терка для сыра Victorinox 7.6076 серебристый
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Характеристики
Тип товара
Терки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%2 420 руб. 3 893 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427497
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Терки
Материал
нержавеющей стали
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х16
Вес, г.
80
Описание товара Терка для сыра Victorinox 7.6076 серебристый
Терка для сыра Victorinox позволит быстро натереть сыр для готовки и перед подачей готового блюда. Она легко моется, безопасна в эксплуатации, не требует большого пространства для хранения. Тёрка изготовлена из высокопрочной швейцарской стали.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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Терка для сыра Victorinox позволит быстро натереть сыр для готовки и перед подачей готового блюда. Она легко моется, безопасна в эксплуатации, не требует большого пространства для хранения. Тёрка изготовлена из высокопрочной швейцарской стали.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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