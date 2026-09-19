Top.Mail.Ru
Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый - фото 1
Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый - фото 2
Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Овощечистка
  • Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый - фото 1
  • Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый - фото 2
  • Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
2 200 руб.  4 494 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427491
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Овощечистка
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х15
Вес, г.
50

Описание товара Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый

Овощечистка - отличный кухонный аксессуар для очистки картофеля, огурцов, моркови, кабачков и других овощей.

Отзывы о товаре Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Овощечистка
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Овощечистка - отличный кухонный аксессуар для очистки картофеля, огурцов, моркови, кабачков и других овощей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Овощечистка Victorinox Peeler (7.6074) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...