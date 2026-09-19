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Малышка Весна с мишуткой кукла пластмассовая 30 см купить с доставкой в Москве
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Малышка Весна с мишуткой кукла пластмассовая 30 см

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Малышка Весна с мишуткой кукла пластмассовая 30 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 250 руб.  1 734 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424054
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, г.
567

Описание товара Малышка Весна с мишуткой кукла пластмассовая 30 см

Малышка с мишуткой - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. Кукла одета в красивое розовое платьице, на голове мягкий ободок в тон платью. В ручках кукла держит маленькую виниловую игрушку - мишку. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Малышка Весна с мишуткой кукла пластмассовая 30 см




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Малышка с мишуткой - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. Кукла одета в красивое розовое платьице, на голове мягкий ободок в тон платью. В ручках кукла держит маленькую виниловую игрушку - мишку. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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