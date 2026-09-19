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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
869 руб.
2 601
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424042
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Описание товара Малышка Пятнышко Весна кукла пластмассовая
Малышка Пятнышко – образ младенца-девочки с милым личиком и пухленькими щёчками. Ребёнку захочется взять малышку себе на ручки и позаботиться о ней. Малышка в велюровом костюмчике любит тепло и уют, ребёнку будет комфортно обнимать ее, играть и спать с ней. В комплект одежды входит: комбинезон и шапочка из велюра. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции тела куклу легко и удобно брать в руки, сажать, укладывать спать, переодевать и даже купать. Кукла разнообразит сюжетно-ролевые игры ребёнка, послужит развитию мелкой моторики. Высота 30 см. Тело куклы полностью выполнено из эластичного, приятного на ощупь винила. Глазки малышки вставные, не закрывающиеся, имеет рельефный кукольный паричок, без звукового модуля. Куклу можно купать в ванне, не боясь попадания воды внутрь игрушки. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Малышка Пятнышко – образ младенца-девочки с милым личиком и пухленькими щёчками. Ребёнку захочется взять малышку себе на ручки и позаботиться о ней. Малышка в велюровом костюмчике любит тепло и уют, ребёнку будет комфортно обнимать ее, играть и спать с ней. В комплект одежды входит: комбинезон и шапочка из велюра. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции тела куклу легко и удобно брать в руки, сажать, укладывать спать, переодевать и даже купать. Кукла разнообразит сюжетно-ролевые игры ребёнка, послужит развитию мелкой моторики. Высота 30 см. Тело куклы полностью выполнено из эластичного, приятного на ощупь винила. Глазки малышки вставные, не закрывающиеся, имеет рельефный кукольный паричок, без звукового модуля. Куклу можно купать в ванне, не боясь попадания воды внутрь игрушки. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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