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Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая

2 Отзывы
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Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик
  • Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
  • Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
  • Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
  • Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
  • Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 950 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424037
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х10
Вес, г.
450

Описание товара Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая

Танкист кукла серии «Мои герои» в стилизованном костюме военного времени станет настоящим другом для вашего ребенка. Кукла выполнена из безопасного материала: голова и руки из винила, тело и ноги из пластмассы. Голова, руки и ноги подвижны, поворачиваются. Глаза закрывающиеся, волосы прошиты по всей голове. Рост 30 см. В комплект одежды входит: комбинезон с вышитой медалью из костюмной ткани, майка и трусы, шлем, ремень, сапоги из искусственной кожи. Кукла произведена и сертифицирована в России. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Куклы серии «Мои герои» - помогают сохранять историческую память, поддержать преемственность поколений и выражает благодарность героям Отечества, дают возможность современным детям в процессе игры почувствовать себя защитниками Родины.

Отзывы о товаре Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая

Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесные куклы!!!! Советую к заказ у
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая красивая кукла. Товар качественный. К покупке рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Танкист кукла серии «Мои герои» в стилизованном костюме военного времени станет настоящим другом для вашего ребенка. Кукла выполнена из безопасного материала: голова и руки из винила, тело и ноги из пластмассы. Голова, руки и ноги подвижны, поворачиваются. Глаза закрывающиеся, волосы прошиты по всей голове. Рост 30 см. В комплект одежды входит: комбинезон с вышитой медалью из костюмной ткани, майка и трусы, шлем, ремень, сапоги из искусственной кожи. Кукла произведена и сертифицирована в России. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Куклы серии «Мои герои» - помогают сохранять историческую память, поддержать преемственность поколений и выражает благодарность героям Отечества, дают возможность современным детям в процессе игры почувствовать себя защитниками Родины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесные куклы!!!! Советую к заказ у
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая красивая кукла. Товар качественный. К покупке рекомендую.


Танкист 30 см. Весна Кукла пластмассовая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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