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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 950 руб.
3 366
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424035
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Описание товара Санитарка 30 см. Весна Кукла пластмассовая
Санитарка кукла серии «Мои герои» в стилизованном костюме военного времени станет настоящей подружкой для вашего ребенка. Кукла выполнена из безопасных материалов: голова и руки из винила, тело и ноги из пластмассы. Голова, руки и ноги подвижны, поворачиваются. Глаза закрывающиеся, волосы 15 см. прошиты по всей голове. Рост 30 см. В комплект одежды входит: гимнастёрка с вышитыми погонами и медалью, юбка, пилотка, сумка из костюмной ткани, ремень из тесьмы, трусы, сапоги из искусственной кожи. Кукла произведена и сертифицирована в России. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Куклы серии «Мои герои» - помогают сохранять историческую память, поддержать преемственность поколений и выражают благодарность героям Отечества, дают возможность современным детям в процессе игры почувствовать себя защитниками Родины.
Санитарка кукла серии «Мои герои» в стилизованном костюме военного времени станет настоящей подружкой для вашего ребенка. Кукла выполнена из безопасных материалов: голова и руки из винила, тело и ноги из пластмассы. Голова, руки и ноги подвижны, поворачиваются. Глаза закрывающиеся, волосы 15 см. прошиты по всей голове. Рост 30 см. В комплект одежды входит: гимнастёрка с вышитыми погонами и медалью, юбка, пилотка, сумка из костюмной ткани, ремень из тесьмы, трусы, сапоги из искусственной кожи. Кукла произведена и сертифицирована в России. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Куклы серии «Мои герои» - помогают сохранять историческую память, поддержать преемственность поколений и выражают благодарность героям Отечества, дают возможность современным детям в процессе игры почувствовать себя защитниками Родины.
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