Кронштейн ONKRON G280 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%13 460 руб. 26 035 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423542
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100x100 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х17
Вес, кг.
7.55
Описание товара Кронштейн ONKRON G280 черный
Профессиональный кронштейн Onkron G280 для трех панелей – отличное решение для дома и офиса. Независимая регулировка каждого экрана позволяет вращать мониторы на 360°, наклонять их вверх и вниз, поворачивать влево и вправо, а также регулировать по высоте. Прочная конструкция подойдет для установки телевизоров или мониторов c диагональю от 13 до 32 дюймов и совокупным весом до 22 кг.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100x100 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
24
Страна производитель
Китай
Профессиональный кронштейн Onkron G280 для трех панелей – отличное решение для дома и офиса. Независимая регулировка каждого экрана позволяет вращать мониторы на 360°, наклонять их вверх и вниз, поворачивать влево и вправо, а также регулировать по высоте. Прочная конструкция подойдет для установки телевизоров или мониторов c диагональю от 13 до 32 дюймов и совокупным весом до 22 кг.
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