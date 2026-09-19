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Кронштейн ONKRON G280 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн ONKRON G280 черный

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Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 1
Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 2
Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 3
Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 4
Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 5
Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
24
  • Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 1
  • Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 2
  • Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 3
  • Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 4
  • Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 5
  • Кронштейн ONKRON G280 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
13 460 руб.  26 035 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423542
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100x100 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х17
Вес, кг.
7.55

Описание товара Кронштейн ONKRON G280 черный

Профессиональный кронштейн Onkron G280 для трех панелей – отличное решение для дома и офиса. Независимая регулировка каждого экрана позволяет вращать мониторы на 360°, наклонять их вверх и вниз, поворачивать влево и вправо, а также регулировать по высоте. Прочная конструкция подойдет для установки телевизоров или мониторов c диагональю от 13 до 32 дюймов и совокупным весом до 22 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON G280 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100x100 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
24
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный кронштейн Onkron G280 для трех панелей – отличное решение для дома и офиса. Независимая регулировка каждого экрана позволяет вращать мониторы на 360°, наклонять их вверх и вниз, поворачивать влево и вправо, а также регулировать по высоте. Прочная конструкция подойдет для установки телевизоров или мониторов c диагональю от 13 до 32 дюймов и совокупным весом до 22 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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