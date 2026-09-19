Top.Mail.Ru
Пульт GreenBean DMX Control 192 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пульт GreenBean DMX Control 192

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 1
Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 2
Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 3
Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источник питания
от сети
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 1
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 2
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 3
  • Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422728
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Комплектация
пульт GreenBean DMX Control 192, сетевой адаптер
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х16х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Пульт GreenBean DMX Control 192

Видеообзор на Пульт GreenBean DMX Control 192

Видеообзор Пульт GreenBean DMX Control 192
 

Отзывы о товаре Пульт GreenBean DMX Control 192




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Комплектация
пульт GreenBean DMX Control 192, сетевой адаптер
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Пульт GreenBean DMX Control 192

Видеообзор Пульт GreenBean DMX Control 192
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пульт GreenBean DMX Control 192 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...