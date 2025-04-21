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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422079
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Описание товара Сетка и режущий блок Braun 53B Black
Обеспечьте вашу бритву долговечностью и эффективностью с сеткой и режущим блоком Braun Series 53B. Режущий блок имеет очень острую заточку под углом 30 градусов, что обеспечивает не только идеально гладкий результат бритья, но и защищает вашу кожу от порезов. Этот аксессуар подходит для бритв Braun Series 5 (S5) - Easyclean, Series 6 (S6) - Sensoflex, помогая вам достичь идеального результата. При каждом использовании, вы будете чувствовать себя ухоженными и аккуратными благодаря более гладкому и комфортному эффекту. Насадка изготовлена из качественных материалов, обеспечивая долгий срок службы вашей бритвы. Регулярная замена сетки и режущего блока каждые 18 месяцев является неотъемлемой частью поддержания высокой эффективности вашей бритвы. Этот процесс не только предотвращает раздражение кожи, но и обеспечивает более бережное и эффективное бритье, поддерживая ваше устройство в идеальном рабочем состоянии. Аксессуар легок в установке и гарантирует превосходные результаты. Позаботьтесь о своей бритве и почувствуйте разницу в каждом движении благодаря качественным аксессуарам. Наслаждайтесь комфортом и надежностью в процессе бритья благодаря тщательно разработанным деталям сетки и режущего блока Braun!
Отзывы о товаре Сетка и режущий блок Braun 53B Black
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
хорошее. Подошла к бритве идеально
Источник: Яндекс Маркет
Виктория Х.
Достоинства:
Комментарий:
подошла к оригиналу, быстро доставили
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Эти бритвенные лезвия очень острые и служат долго. После бритья кожа становится гладкой и чистой. Лезвия хорошо справляются с любой бородой и остаются острыми долгое время. У них удобная ручка.
Обеспечьте вашу бритву долговечностью и эффективностью с сеткой и режущим блоком Braun Series 53B. Режущий блок имеет очень острую заточку под углом 30 градусов, что обеспечивает не только идеально гладкий результат бритья, но и защищает вашу кожу от порезов. Этот аксессуар подходит для бритв Braun Series 5 (S5) - Easyclean, Series 6 (S6) - Sensoflex, помогая вам достичь идеального результата. При каждом использовании, вы будете чувствовать себя ухоженными и аккуратными благодаря более гладкому и комфортному эффекту. Насадка изготовлена из качественных материалов, обеспечивая долгий срок службы вашей бритвы. Регулярная замена сетки и режущего блока каждые 18 месяцев является неотъемлемой частью поддержания высокой эффективности вашей бритвы. Этот процесс не только предотвращает раздражение кожи, но и обеспечивает более бережное и эффективное бритье, поддерживая ваше устройство в идеальном рабочем состоянии. Аксессуар легок в установке и гарантирует превосходные результаты. Позаботьтесь о своей бритве и почувствуйте разницу в каждом движении благодаря качественным аксессуарам. Наслаждайтесь комфортом и надежностью в процессе бритья благодаря тщательно разработанным деталям сетки и режущего блока Braun!
Комментарий:
подошла к оригиналу, быстро доставили
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Эти бритвенные лезвия очень острые и служат долго. После бритья кожа становится гладкой и чистой. Лезвия хорошо справляются с любой бородой и остаются острыми долгое время. У них удобная ручка.
Сетка и режущий блок Braun 53B Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетка и режущий блок Braun 53B Black
Достоинства:
Комментарий:
хорошее. Подошла к бритве идеально
Достоинства:
Комментарий:
подошла к оригиналу, быстро доставили
Достоинства:
Комментарий:
Эти бритвенные лезвия очень острые и служат долго. После бритья кожа становится гладкой и чистой. Лезвия хорошо справляются с любой бородой и остаются острыми долгое время. У них удобная ручка.