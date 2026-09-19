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Пазл-вкладыш Фрукты 8 деталей,в пленке купить с доставкой в Москве
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Пазл-вкладыш Фрукты 8 деталей,в пленке

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Пазл-вкладыш Фрукты 8 деталей,в пленке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
700 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420937
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
8 шт.
Материал
дерево
Тематика
овощи и фрукты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
479

Описание товара Пазл-вкладыш Фрукты 8 деталей,в пленке

Чудесный разноцветный деревянный пазл-вкладыш Фрукты станет отличным подарком для малышей. Он состоит из рамки и семи объемных элементов-фруктов: связка бананов, яблоко, слива, апельсин, виноград, арбуз, клубника и груща. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить названия фруктов, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.

Отзывы о товаре Пазл-вкладыш Фрукты 8 деталей,в пленке




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
8 шт.
Материал
дерево
Тематика
овощи и фрукты
Страна производитель
Китай
Описание
Чудесный разноцветный деревянный пазл-вкладыш Фрукты станет отличным подарком для малышей. Он состоит из рамки и семи объемных элементов-фруктов: связка бананов, яблоко, слива, апельсин, виноград, арбуз, клубника и груща. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить названия фруктов, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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