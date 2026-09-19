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Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке купить с доставкой в Москве
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Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке

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Пазл &quot;Динозавры&quot; (24 детали) в пленке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
680 руб.  1 275 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420935
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
458

Описание товара Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке

Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.

Отзывы о товаре Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Описание
Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл "Динозавры" (24 детали) в пленке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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