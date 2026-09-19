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3D пазл "Петушок" купить с доставкой в Москве
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3D пазл "Петушок"

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3D пазл &quot;Петушок&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
940 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420931
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Количество деталей
26 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х4
Вес, г.
875

Описание товара 3D пазл "Петушок"

3D пазл Петушок - это объемный пазл в виде разноцветного петушка. На каждой части нарисована буква английского алфавита. Малышу будет интересно собирать такой необычный пазл. А также с его помощью ребенок сможет развить мелкую моторику рук, концентрацию, логику, восприятие формы и цвета. Чудесный 3D пазл станет отличным подарком для Вашего малыша. .

Отзывы о товаре 3D пазл "Петушок"




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Количество деталей
26 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Описание
3D пазл Петушок - это объемный пазл в виде разноцветного петушка. На каждой части нарисована буква английского алфавита. Малышу будет интересно собирать такой необычный пазл. А также с его помощью ребенок сможет развить мелкую моторику рук, концентрацию, логику, восприятие формы и цвета. Чудесный 3D пазл станет отличным подарком для Вашего малыша. .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3D пазл "Петушок" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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