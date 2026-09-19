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Пазл "Океан" 24 детали,в пленке VIGA купить с доставкой в Москве
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Пазл "Океан" 24 детали,в пленке VIGA

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Пазл &quot;Океан&quot; 24 детали,в пленке VIGA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
650 руб.  760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420926
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
458

Описание товара Пазл "Океан" 24 детали,в пленке VIGA

Игра благоприятно влияет на восприятие пространства, интеллектуальное развитие вашего малыша, память, внимание, мелкую моторику ручек, тренирует собственное мышлением интеллектуальное развитие.

Отзывы о товаре Пазл "Океан" 24 детали,в пленке VIGA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
животные
Страна производитель
Китай
Описание
Игра благоприятно влияет на восприятие пространства, интеллектуальное развитие вашего малыша, память, внимание, мелкую моторику ручек, тренирует собственное мышлением интеллектуальное развитие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл "Океан" 24 детали,в пленке VIGA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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