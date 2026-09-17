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Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 купить с доставкой в Москве
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Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240

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Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 1
Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 2
Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 3
Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 4
Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 1
  • Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 2
  • Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 3
  • Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 4
  • Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
22 650 руб.  32 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 41980
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
14.7

Описание товара Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240

Lumien Master Control - универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок. Экономичность в сочетании с высокой надежностью обеспечивают долгую и безотказную работу изделия и снижают затраты на техническое обслуживание. Черная кайма по периметру для улучшения восприятия яркости изображения.

Отзывы о товаре Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Описание
Lumien Master Control - универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок. Экономичность в сочетании с высокой надежностью обеспечивают долгую и безотказную работу изделия и снижают затраты на техническое обслуживание. Черная кайма по периметру для улучшения восприятия яркости изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран Lumien Master Control LMC-100130 154x240 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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