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Игра "Меткий стрелок" в коробке 50667 купить с доставкой в Москве
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Игра "Меткий стрелок" в коробке 50667

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Игра &quot;Меткий стрелок&quot; в коробке 50667
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 780 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417664
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровой стенд, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х4
Вес, г.
667

Описание товара Игра "Меткий стрелок" в коробке 50667

Отличная игра на бросание в цель woreczkami фасоли на деревянной подставке с цветными. Попробуйте бросить мешки с фасолью в отверстия, чем выше, результаты лучше. Играйте с друзьями или семьей, и посмотреть, кто может получить высокий балл. Складная рама, облегчающий перемещение и сетка на одно из отверстий для хранения мешков фасоли.

Отзывы о товаре Игра "Меткий стрелок" в коробке 50667




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровой стенд, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Отличная игра на бросание в цель woreczkami фасоли на деревянной подставке с цветными. Попробуйте бросить мешки с фасолью в отверстия, чем выше, результаты лучше. Играйте с друзьями или семьей, и посмотреть, кто может получить высокий балл. Складная рама, облегчающий перемещение и сетка на одно из отверстий для хранения мешков фасоли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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