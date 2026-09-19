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Кукольный театр "Маша и медведь" купить с доставкой в Москве
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Кукольный театр "Маша и медведь"

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Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 1
Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 2
Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 3
Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 1
  • Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 2
  • Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 3
  • Кукольный театр &quot;Маша и медведь&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 830 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417170
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, г.
500

Описание товара Кукольный театр "Маша и медведь"

С этим игровым набором теперь можно устраивать представления кукольного театра прямо у себя дома, привлекая к процессу даже детей. Чтобы было проще было это все организовать, в комплекте предусмотрен подробный сценарий с практическими советами по изготовлению декораций и звуковому сопровождению. Таким образом дети не только знакомятся с особенностями такого вида искусства как «кукольный театр», но и сами смогут попробовать себя в роли актера, проявляя творческие способности. Кукольный театр как и раньше сейчас достаточно востребован. И по популярности не уступает ни цирковым, ни театральным представлениям. Детки с удовольствием смотрят кукольные постановки, кричат, когда герой в опасности, подсказывают куда бежать или помогают добрым персонажам решить трудные задачки.

Отзывы о товаре Кукольный театр "Маша и медведь"




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
С этим игровым набором теперь можно устраивать представления кукольного театра прямо у себя дома, привлекая к процессу даже детей. Чтобы было проще было это все организовать, в комплекте предусмотрен подробный сценарий с практическими советами по изготовлению декораций и звуковому сопровождению. Таким образом дети не только знакомятся с особенностями такого вида искусства как «кукольный театр», но и сами смогут попробовать себя в роли актера, проявляя творческие способности. Кукольный театр как и раньше сейчас достаточно востребован. И по популярности не уступает ни цирковым, ни театральным представлениям. Детки с удовольствием смотрят кукольные постановки, кричат, когда герой в опасности, подсказывают куда бежать или помогают добрым персонажам решить трудные задачки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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