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Гитара красная 50691 купить с доставкой в Москве
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Гитара красная 50691

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Гитара красная 50691 - фото 1
Гитара красная 50691 - фото 2
Гитара красная 50691 - фото 3
Гитара красная 50691 - фото 4
Гитара красная 50691 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
  • Гитара красная 50691 - фото 1
  • Гитара красная 50691 - фото 2
  • Гитара красная 50691 - фото 3
  • Гитара красная 50691 - фото 4
  • Гитара красная 50691 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 260 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417124
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Музыкальные игрушки
Размеры в упаковке, см
55х20х7
Вес, г.
420

Описание товара Гитара красная 50691

Первое приключение с музыкой? С гитарой Viga это просто! Гитара проста в использовании, адаптирована под размер маленьких рук, она станет первым инструментом вашего ребенка. Научиться играть будет весело и поможет вам развить свои таланты. Игрушка представляет собой отражение настоящей классической гитары, что заставит маленького художника с большей охотой приступить к обучению. Игра на гитаре положительно влияет на развитие малышей благодаря общению с музыкой. Все это сделано из древесины бука и окрашено нетоксичными красками ярких цветов, которые будут привлекать взгляд и вызывать веселье, а также доставлять массу удовольствия. Нашим приоритетом является безопасность детей и высочайшее качество игрушек, поэтому мы следим за тем, чтобы краски, которые мы используем для окрашивания наших игрушек, были нетоксичными и соответствовали стандартам безопасности (EN71 и ASTM).

Отзывы о товаре Гитара красная 50691




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Музыкальные игрушки
Описание
Первое приключение с музыкой? С гитарой Viga это просто! Гитара проста в использовании, адаптирована под размер маленьких рук, она станет первым инструментом вашего ребенка. Научиться играть будет весело и поможет вам развить свои таланты. Игрушка представляет собой отражение настоящей классической гитары, что заставит маленького художника с большей охотой приступить к обучению. Игра на гитаре положительно влияет на развитие малышей благодаря общению с музыкой. Все это сделано из древесины бука и окрашено нетоксичными красками ярких цветов, которые будут привлекать взгляд и вызывать веселье, а также доставлять массу удовольствия. Нашим приоритетом является безопасность детей и высочайшее качество игрушек, поэтому мы следим за тем, чтобы краски, которые мы используем для окрашивания наших игрушек, были нетоксичными и соответствовали стандартам безопасности (EN71 и ASTM).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гитара красная 50691 - по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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