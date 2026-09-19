Гитара красная 50691

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 260 руб.
3 723
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Первое приключение с музыкой? С гитарой Viga это просто! Гитара проста в использовании, адаптирована под размер маленьких рук, она станет первым инструментом вашего ребенка. Научиться играть будет весело и поможет вам развить свои таланты. Игрушка представляет собой отражение настоящей классической гитары, что заставит маленького художника с большей охотой приступить к обучению. Игра на гитаре положительно влияет на развитие малышей благодаря общению с музыкой. Все это сделано из древесины бука и окрашено нетоксичными красками ярких цветов, которые будут привлекать взгляд и вызывать веселье, а также доставлять массу удовольствия. Нашим приоритетом является безопасность детей и высочайшее качество игрушек, поэтому мы следим за тем, чтобы краски, которые мы используем для окрашивания наших игрушек, были нетоксичными и соответствовали стандартам безопасности (EN71 и ASTM).
Первое приключение с музыкой? С гитарой Viga это просто! Гитара проста в использовании, адаптирована под размер маленьких рук, она станет первым инструментом вашего ребенка. Научиться играть будет весело и поможет вам развить свои таланты. Игрушка представляет собой отражение настоящей классической гитары, что заставит маленького художника с большей охотой приступить к обучению. Игра на гитаре положительно влияет на развитие малышей благодаря общению с музыкой. Все это сделано из древесины бука и окрашено нетоксичными красками ярких цветов, которые будут привлекать взгляд и вызывать веселье, а также доставлять массу удовольствия. Нашим приоритетом является безопасность детей и высочайшее качество игрушек, поэтому мы следим за тем, чтобы краски, которые мы используем для окрашивания наших игрушек, были нетоксичными и соответствовали стандартам безопасности (EN71 и ASTM).
Гитара красная 50691 - по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гитара красная 50691