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Пианино в коробке VIGA 50996 купить с доставкой в Москве
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Пианино в коробке VIGA 50996

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Пианино в коробке VIGA 50996 - фото 1
Пианино в коробке VIGA 50996 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
  • Пианино в коробке VIGA 50996 - фото 1
  • Пианино в коробке VIGA 50996 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
6 390 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417122
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
25 клавиш
Материал
дерево
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
5.9

Описание товара Пианино в коробке VIGA 50996

Деревянное пианино с 25 клавишами – 15 белыми и 10 черными – рекомендовано для музыкального развития детей старше трех лет. Инструмент визуально выглядит вполне реалистично, звучание у него достаточно чистое – юный музыкант сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены. Игрушка способствует формированию музыкального слуха, гибкости пальцев и координации работы рук и мозга. Ребенок с удовольствием будет музицировать, петь, сочинять собственную музыку.

Отзывы о товаре Пианино в коробке VIGA 50996




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
25 клавиш
Материал
дерево
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянное пианино с 25 клавишами – 15 белыми и 10 черными – рекомендовано для музыкального развития детей старше трех лет. Инструмент визуально выглядит вполне реалистично, звучание у него достаточно чистое – юный музыкант сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены. Игрушка способствует формированию музыкального слуха, гибкости пальцев и координации работы рук и мозга. Ребенок с удовольствием будет музицировать, петь, сочинять собственную музыку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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