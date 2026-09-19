Термометр Hama H-186357 серебристый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термометры
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
батарейки в комплекте, настройка единиц измерения, отображение информации: цифры и символы, минимальный показатель температуры: 0 °C, максимальный показатель температуры: 50 °C
Отображение информации
цифры и символы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
136
Описание товара Термометр Hama H-186357 серебристый/черный
Термометр HAMA H-186357 сделан из пластика серебристого цвета. Компактные часы-термометр на своем светлом, большом экране показывают данные измерения температуры в помещении, текущую дату и время. Дисплей прибора монохромный, символы отображаются в черном цвете. Есть возможность выбора символов. С помощью кнопок на корпусе вы можете регулировать настройки прибора. Термометр HAMA H-186357 можно использовать как будильник с отложенным сигналом. Диапазон измерения температуры от -40 до +50 градусов. Электропитание происходит от батареек типа LR1130. Для удобства использования существует подсветка экрана.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Термометры
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
батарейки в комплекте, настройка единиц измерения, отображение информации: цифры и символы, минимальный показатель температуры: 0 °C, максимальный показатель температуры: 50 °C
Отображение информации
цифры и символы
Страна производитель
Китай
Термометр HAMA H-186357 сделан из пластика серебристого цвета. Компактные часы-термометр на своем светлом, большом экране показывают данные измерения температуры в помещении, текущую дату и время. Дисплей прибора монохромный, символы отображаются в черном цвете. Есть возможность выбора символов. С помощью кнопок на корпусе вы можете регулировать настройки прибора. Термометр HAMA H-186357 можно использовать как будильник с отложенным сигналом. Диапазон измерения температуры от -40 до +50 градусов. Электропитание происходит от батареек типа LR1130. Для удобства использования существует подсветка экрана.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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