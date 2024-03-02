Настольная игра Ravensburger Челюсти 26897
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
137
Среднее время игры, в минутах
60 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 810 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413974
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
137
Среднее время игры, в минутах
60 мин.
Комплектация
1 двусторонняя доска для игры, 1 фишка акулы, 2 фишки лодка, 3 фишки экипаж, 16 карточек способности для акулы, 16 карточек всплытие, 22 карточки снаряжение, 16 карточек события на эмити, 3 игральных кубика, 1 лист отслеживания акулы, 4 карточки персонажей, 4 клипсы для доски, 8 частей лодки, 40 токенов, инструкция.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х11
Вес, г.
500
Описание товара Настольная игра Ravensburger Челюсти 26897
Настольная игра для детей от 12 лет. Игра рассчитана на 2-4 участников. Один из игроков берет на себя роль акулы. Набор предусматривает 2 действия для игры, которые связаны между собой. Игра создана по мотивам фильма Челюсти. Задача игроков – спасти туристов и вычислить местоположение акулы. Комплект состоит из безопасных и качественных материалов. Игра подходит для веселой компании.
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 12 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
137
Среднее время игры, в минутах
60 мин.
Комплектация
1 двусторонняя доска для игры, 1 фишка акулы, 2 фишки лодка, 3 фишки экипаж, 16 карточек способности для акулы, 16 карточек всплытие, 22 карточки снаряжение, 16 карточек события на эмити, 3 игральных кубика, 1 лист отслеживания акулы, 4 карточки персонажей, 4 клипсы для доски, 8 частей лодки, 40 токенов, инструкция.
Страна производитель
Китай
Настольная игра для детей от 12 лет. Игра рассчитана на 2-4 участников. Один из игроков берет на себя роль акулы. Набор предусматривает 2 действия для игры, которые связаны между собой. Игра создана по мотивам фильма Челюсти. Задача игроков – спасти туристов и вычислить местоположение акулы. Комплект состоит из безопасных и качественных материалов. Игра подходит для веселой компании.
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Достоинства:
Комментарий:
Хорошая игра с механикой скрытого перемещения и ещё режим битвы с акулой. Качество элементов отличное, но дизайн для меня лично скучноват немного. Для любителей игр жанра "один против всех" или "скрытое перемещение" подойдёт хорошо. Правила простые, сама парьия игры недолгая, хорошо играть вдвоём и, наверное, вчетвером. Игру рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сюжетная, со скрытыми перемещениями
Достоинства:
Комментарий:
Мне досталось фишка с трещиной, очень не приятно.
Достоинства:
Комментарий:
советую к покупке, дети были в восторге
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Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Челюсти 26897
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая игра с механикой скрытого перемещения и ещё режим битвы с акулой. Качество элементов отличное, но дизайн для меня лично скучноват немного. Для любителей игр жанра "один против всех" или "скрытое перемещение" подойдёт хорошо. Правила простые, сама парьия игры недолгая, хорошо играть вдвоём и, наверное, вчетвером. Игру рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Сюжетная, со скрытыми перемещениями
Достоинства:
Комментарий:
Мне досталось фишка с трещиной, очень не приятно.
Достоинства:
Комментарий:
советую к покупке, дети были в восторге