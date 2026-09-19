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Весы напольные Kitfort КТ-807 купить с доставкой в Москве
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Весы напольные Kitfort КТ-807

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Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 1
Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 2
Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 3
Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 4
Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 1
  • Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 2
  • Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 3
  • Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 4
  • Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411727
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х5
Вес, кг.
2.1

Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-807

Модель КТ-807 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.

Отзывы о товаре Весы напольные Kitfort КТ-807




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Описание
Модель КТ-807 представляет поколение умных весов. Они обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за весом. Внутри весов встроены датчики, встав на которые проводится диагностика тела. Далее весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, где будут отражены показатели вашего тела. Вся информация будет храниться у вас в телефоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы напольные Kitfort КТ-807 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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