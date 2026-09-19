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Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) купить с доставкой в Москве
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Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495)

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Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 1
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 2
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 3
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 4
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 5
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 6
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 7
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 8
Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 1
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 2
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 3
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 4
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 5
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 6
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 7
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 8
  • Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410380
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495)

Недорогой и качественный, универсальный чехол для смартфонов с экраном от 4, 2, до 5 дюймов, изготовлены из высококачественной экокожи. Смартфон фиксируется в чехле с помощью двух, сжимающих его, механических скоб, а особый механизм, позволит приподнять устройство из чехла для использования камеры.

Отзывы о товаре Чехол (флип-кейс) Red Line универсальный iBox Slider черный (УТ000006495)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Недорогой и качественный, универсальный чехол для смартфонов с экраном от 4, 2, до 5 дюймов, изготовлены из высококачественной экокожи. Смартфон фиксируется в чехле с помощью двух, сжимающих его, механических скоб, а особый механизм, позволит приподнять устройство из чехла для использования камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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