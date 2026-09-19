Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Проектор Epson EB-FH06 (V11H974040) White
Смотрите кино в разрешении Full HD на экране диагональю до 300 дюймов! Быстро начинайте деловую презентацию, не тратя время на предварительную настройку – проектор создавался с расчетом, чтобы установка была как можно более быстрой! Благодаря 3500 люмен яркости и технологии 3LCD, цвета на экране будут яркими и точными, а изображение - таким, как задумал режиссер. Пользователю остается лишь наслаждаться просмотром - ресурс одной лампы позволяет смотреть по фильму в день на протяжении 18 лет. Ощутите полное погружение в любимые фильмы и игры благодаря этому Full HD проектору, способному создавать изображение впечатляющего качества диагональю до 300 дюймов. Производя исключительно живые и натуральные цвета, технология 3LCD при этом достигает превосходства по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами. Epson EB-FH06 прост в использовании и прост в установке благодаря различным функциям, упрощающим коррекцию формы изображения при проецировании с нестандартных углов относительно экрана (автоматическая коррекция вертикального наклона, специальный ползунок для коррекции горизонтального наклона, функции “Quick Corner” для настройки формы изображения путем изменения положения угловых точек). Благодаря двум HDMI разъемам, подключение к вашим устройствам, таким как цифровые плееры, игровые консоли, ПК и пр., также стало исключительно простым. Используя опциональный адаптер беспроводной сети ELPAP11, вы также получаете поддержку Wi-Fi, позволяющую отображать контент с мобильных устройств с помощью приложения iProjection.
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