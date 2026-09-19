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LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router купить с доставкой в Москве
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LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router

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LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 1
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 2
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 3
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 4
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 5
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 6
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 7
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 8
LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Маршрутизатор
да
Интерфейс
Wi-Fi
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 1
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 2
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 3
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 4
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 5
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 6
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 7
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 8
  • LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408027
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Интерфейс
Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
2100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
140

Описание товара LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router

Tenda 4G185 - это интеллектуальная мобильная беспроводная точка доступа для путешествий, деловых поездок, активного отдыха или где бы вы ни находились. 4G185 поддерживает сеть 4G LTE последнего поколения, а данные передачи данных достигают 150 Мбит / с, чтобы вы могли беспрерывно просматривать фильмы HD, загружать файлы за считанные секунды и пользоваться видеочаттом. Tenda 4G185 оснащен батареей 2100 мАч для поддержки 10 устройств одновременно в течение 6 часов. В то же время вы можете легко обмениваться фотографиями, музыкой, видео и другими файлами по беспроводной сети, просто вставьте карту памяти Micro SD в слот для хранения. Цветной экран TFT показывает вам условия работы в режиме реального времени, которые помогут вам эффективно использовать трафик.

Отзывы о товаре LTE модем Tenda 4G185 Wi-Fi +Router




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Маршрутизатор
да
Интерфейс
Wi-Fi
Емкость аккумулятора, мАч
2100
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda 4G185 - это интеллектуальная мобильная беспроводная точка доступа для путешествий, деловых поездок, активного отдыха или где бы вы ни находились. 4G185 поддерживает сеть 4G LTE последнего поколения, а данные передачи данных достигают 150 Мбит / с, чтобы вы могли беспрерывно просматривать фильмы HD, загружать файлы за считанные секунды и пользоваться видеочаттом. Tenda 4G185 оснащен батареей 2100 мАч для поддержки 10 устройств одновременно в течение 6 часов. В то же время вы можете легко обмениваться фотографиями, музыкой, видео и другими файлами по беспроводной сети, просто вставьте карту памяти Micro SD в слот для хранения. Цветной экран TFT показывает вам условия работы в режиме реального времени, которые помогут вам эффективно использовать трафик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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