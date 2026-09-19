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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A12 Soft Clear Cover прозрачный (EF-QA125TTEGRU) купить с доставкой в Москве
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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A12 Soft Clear Cover прозрачный (EF-QA125TTEGRU)

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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A12 Soft Clear Cover прозрачный (EF-QA125TTEGRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A12
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
370 руб.  390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407654
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A12
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
125

Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A12 Soft Clear Cover прозрачный (EF-QA125TTEGRU)

Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Плотно прилегает к устройству, имеет все необходимые вырезы и отверстия.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A12 Soft Clear Cover прозрачный (EF-QA125TTEGRU)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A12
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Плотно прилегает к устройству, имеет все необходимые вырезы и отверстия.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A12 Soft Clear Cover прозрачный (EF-QA125TTEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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