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Грузовик "Самосвал-540" 01414 купить с доставкой в Москве
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Грузовик "Самосвал-540" 01414

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Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 1
Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 2
Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 3
Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 4
Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 5
Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 1
  • Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 2
  • Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 3
  • Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 4
  • Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 5
  • Грузовик &quot;Самосвал-540&quot; 01414 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 480 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399113
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х23х23
Вес, г.
530

Описание товара Грузовик "Самосвал-540" 01414

Малышам нравится ползать и катать машинки, возить их за собой на веревочке, нагружать их песком, скатывать с горки. Особенно все дети радуются, когда в их коллекции машинок появляется грузовик самосвал. Поднимающийся кузов приводит их в восторг. С помощью самосвала можно перевозить пассажиров, грузы и даже везти в нем свои игрушки на прогулку. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Грузовик "Самосвал-540" 01414




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Малышам нравится ползать и катать машинки, возить их за собой на веревочке, нагружать их песком, скатывать с горки. Особенно все дети радуются, когда в их коллекции машинок появляется грузовик самосвал. Поднимающийся кузов приводит их в восторг. С помощью самосвала можно перевозить пассажиров, грузы и даже везти в нем свои игрушки на прогулку. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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