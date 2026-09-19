Автомобиль-лесовоз в сеточке 8756
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 490 руб. 2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х24х19
Вес, кг.
1.63
Описание товара Автомобиль-лесовоз в сеточке 8756
Автомобиль-лесовоз из серии «Volvo» - игрушка, внешний вид которой максимально приближен к реальному автомобилю. При производстве используется пластмасса высокого качества, что гарантирует долговечность машинки. Борта игрушки открываются, позволяя перевозить более габаритные грузы. Большие колеса обеспечивают хорошую проходимость на разных поверхностях. В комплект входит набор бревен, которые можно разгружать и загружать в кузов автомобиля. Игрушка продается в сеточке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Автомобиль-лесовоз из серии «Volvo» - игрушка, внешний вид которой максимально приближен к реальному автомобилю. При производстве используется пластмасса высокого качества, что гарантирует долговечность машинки. Борта игрушки открываются, позволяя перевозить более габаритные грузы. Большие колеса обеспечивают хорошую проходимость на разных поверхностях. В комплект входит набор бревен, которые можно разгружать и загружать в кузов автомобиля. Игрушка продается в сеточке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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