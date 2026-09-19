Коврик для сборки пазлов 76046
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 110 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398754
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 5 лет
Дополнительно
размер: 100x70 cм
Материал
текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х6
Вес, г.
533
Описание товара Коврик для сборки пазлов 76046
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения пазла. Для этого сверните коврик с частично собранной головоломкой в рулон, используя надувной валик, и зафиксируйте свёрток резинками.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 5 лет
Дополнительно
размер: 100x70 cм
Материал
текстиль
Страна производитель
Китай
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения пазла. Для этого сверните коврик с частично собранной головоломкой в рулон, используя надувной валик, и зафиксируйте свёрток резинками.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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