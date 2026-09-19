Набор "Доктор" в коробке 36582
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398712
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы -1 шт., очки – 1 шт., лупа – 1 шт., шприц – 1 шт., лоток для инструментов – 1 шт., стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких) – 1 шт., тонометр (для измерения давления) – 1 шт., отоскоп (инструмент лор-врача) – 1 шт., молоточек – 1 шт., стаканчик с крышкой – 1 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х14
Вес, кг.
1.63
Описание товара Набор "Доктор" в коробке 36582
Набор доктора на тележке достаточно мобилен и малыш сможет быстро оказать помощь своим пациентам. В этом ему помогут игрушечные медицинские принадлежности. Возможно, именно с этого набора у ребёнка проснётся интерес к профессии врача.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы -1 шт., очки – 1 шт., лупа – 1 шт., шприц – 1 шт., лоток для инструментов – 1 шт., стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких) – 1 шт., тонометр (для измерения давления) – 1 шт., отоскоп (инструмент лор-врача) – 1 шт., молоточек – 1 шт., стаканчик с крышкой – 1 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Набор доктора на тележке достаточно мобилен и малыш сможет быстро оказать помощь своим пациентам. В этом ему помогут игрушечные медицинские принадлежности. Возможно, именно с этого набора у ребёнка проснётся интерес к профессии врача.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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