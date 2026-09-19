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Набор "Механик" в коробке 36612 купить с доставкой в Москве
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Набор "Механик" в коробке 36612

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Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 1
Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 2
Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 3
Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 4
Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 5
Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 1
  • Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 2
  • Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 3
  • Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 4
  • Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 5
  • Набор &quot;Механик&quot; в коробке 36612 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 450 руб.  2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398690
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка механика, тиски, плоскогубцы, гаечный ключ, отвертка, каска, 4 винта, 4 гайки, два уголка, 6 панелек с отверстиями
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Набор "Механик" в коробке 36612

Комплекс для мальчиков на тележке представляет собой компактный мобильный столик с перфорированной поверхностью. На столике установлены тиски. К столику винтами (4 шт.) и гайками (4 шт.) можно прикручивать детали-пластины (8 шт.) с помощью отвертки и гаечного ключа. Также в комплект входят щипцы и каска.,

Отзывы о товаре Набор "Механик" в коробке 36612




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка механика, тиски, плоскогубцы, гаечный ключ, отвертка, каска, 4 винта, 4 гайки, два уголка, 6 панелек с отверстиями
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Комплекс для мальчиков на тележке представляет собой компактный мобильный столик с перфорированной поверхностью. На столике установлены тиски. К столику винтами (4 шт.) и гайками (4 шт.) можно прикручивать детали-пластины (8 шт.) с помощью отвертки и гаечного ключа. Также в комплект входят щипцы и каска.,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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