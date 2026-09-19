Набор Полуприцеп "Turbo" 57273
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398650
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х33
Вес, кг.
1.7
Описание товара Набор Полуприцеп "Turbo" 57273
Полуприцеп Turbo - это идеальное дополнение для серии каталок-тракторов с педалями Turbo от компании «Полесье». Полуприцеп выполнен из высококачественного пластика в гармоничной цветовой гамме, имеет удобное и надежное крепление и устойчивые колеса. Игрушка увеличивает функциональность каталок-тракторов Turbo и позволяет перевозить любимые игрушки, помогать родителям на даче и просто весело проводить время.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Полуприцеп Turbo - это идеальное дополнение для серии каталок-тракторов с педалями Turbo от компании «Полесье». Полуприцеп выполнен из высококачественного пластика в гармоничной цветовой гамме, имеет удобное и надежное крепление и устойчивые колеса. Игрушка увеличивает функциональность каталок-тракторов Turbo и позволяет перевозить любимые игрушки, помогать родителям на даче и просто весело проводить время.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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