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Плита электрическая Kitfort КТ-102

(2)
Артикул: 39689
Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
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  • Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 3
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  • Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 6
  • Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 7
  • Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 8
  • Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 9
  • Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 10
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 1
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 2
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 3
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 4
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 5
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 6
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 7
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 8
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 9
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - фото 10
3 890 руб. 
Купить
+ 84 КэтКоинов
Артикул: 39689
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараПлитки электрические
Основной цветчерный
Дополнительный цветсеребристый, красный
Мощность2000
Управлениесенсор
Индукцияесть
Число конфорок1
Число двухконтурных конфорокнет
Число конфорок WOKнет
Материал конфорокстеклокерамика
Диаметр конфорок26
Материал покрытия панелистеклокерамика
Функции и особенноститаймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Длина сетевого шнура1,28
Прочеедисплей, 10 уровней мощности
Вес2,4
Размеры (ВхШхГ)6.5х38х30
Электрическая плитка Kitfort KT-102 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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19.09.2020
Достоинства:
Компактная, удобная в управлении, поверхность не нагревается, не пригорает, удобна в эксплутации

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Купили не очень дорогую плитку, за небольшие деньги. Легко моется! Легка в эксплуатации, сама выключается. Малоэнерго затратная. Работает от сети. Поверхность не нагревается. Управляется удобными сенсорными кнопками. Есть удобный таймер, который поможет заняться другими делами и во время сам отключит приготовление пищи. Незаменимый помощник на кухне. Не пожалели что приобрели


21.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Дизайн, функциональность, простота управления

Недостатки:
не выявленно

Комментарий:
Купил ее после долгого выбора. Мы много готовим - плита удобна. С тех пор как она у нас появилась - жить стало существенно удобнее

Самовывоз невозможен
Плита электрическая Kitfort КТ-102 - стоимость товара 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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