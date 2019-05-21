Плита Kitfort KT-105

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Плитки электрические
|Основной цвет
|черный
|Дополнительный цвет
|красный
|Мощность
|4000
|Управление
|сенсор
|Индукция
|есть
|Число конфорок
|2
|Число двухконтурных конфорок
|нет
|Число конфорок WOK
|нет
|Материал конфорок
|стеклокерамика
|Диаметр конфорок
|26
|Материал покрытия панели
|стеклокерамика
|Функции и особенности
|таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
|Длина сетевого шнура
|1,28
|Прочее
|дисплей
|Вес
|4,9
|Размеры (ВхШхГ)
|6,5х60х36
|оличество индукционных конфорок:
|2
|Мощность левой ближней конфорки:
|2000 Вт
|Мощность правой ближней конфорки:
|2000 Вт
|Материал рабочей поверхности:
|стеклокерамика
|Управление:
|электронное
|Тип таймера:
|электронный
|Дисплей:
|есть
|Цвет:
|черный
|Размеры (ШхВхГ):
|60×6.5 × 36 см
|Гарантия:
|12 мес.
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21.05.2019
1) Очень быстрый нагрев посуды. Длительность готовки действительно сокращается. 2) На поверхности ничего не пригорает, не горит, не дымит. 3) Очень легко содержать в чистоте. Достаточно протереть. При сильных загрязнениях жиром, маслом - можно использовать очень агрессивные моющие средства - краска, которой нанесены все символы, рисунки и текст стойкая - не стирается и не смывается. 4) Про экономию электроэнергии тут уже сказали немало. Подтверждаю и утверждаю: экономия заметна и особенно ощутима если печь используется в большой семье. 5) Очень лёгкая. Даже ребенок может нести. 6) Компактна. 7) Таймер и режимы работы. Особенно понравился режим "Поддерживать горячим". Потребление - небольшое, еда - не кипит, но горячая. 8) Если готовите на режимах до 600 - то можно накрыть печь матерчатой салфеткой или газеткой - по размеру печи. Меньше мороки с мытьём. )) 9) Летом не греют и без того горячий воздух на кухне. Стоя рядом с печкой - нет ощущения что стоишь у доменной печи - как это бывает с обычными газовыми и электрическими плитами. 10) Безопасность. Даже если всё выкипит - печь выключится сама.
Недостатки:
1) Полностью не выключается. Всего два состояния: "Работает" и "Дремлет". Два моргающих светящихся индикатора постоянно. 2) Очень не хватает промежуточного значения между "300" и "600". Было бы очень уместно. Особенно при готовке овощей. 3) Катушки индукционные расположены не точно под кругами, нанесенными на поверхности. Выясняется при готовке в посуде большого диаметра. 4) Посуду надо выбирать: а) Ту, которая магнитится. б) Диаметр дна - не больше 30 см. т.к. печка не будет греть ту часть дна посуды, которая выходит за пределы контура катушки. Как результат - в центре пища готова, по краям - сырая. Решается постоянным помешиванием и контролем. Что не совсем удобно. 5) Функция "Замок" весьма сомнительна. Включив её пальцем и начав протирать печку - так же как поставил "на замок" - так же легко снять с него - случайным касанием. 6) Вентиляторы находятся снизу. Всё, что может быть рядом с печкой - втягивается внутрь. Особенно хорошо тянет жир, крошки. Всё это налипает на решетке уже через месяц. Решается куском сетки для окон - на скотче. В противном случае - через полгода работы - жир и крошки будут внутри.
Комментарий:
В целом - отличная вещь для дома, дачи, гаража, "полевых" условий. По сравнению с электроплитами, которые ставят в домах от застройщика - небо и земля. Всем рекомендую.