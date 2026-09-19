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Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002 купить с доставкой в Москве
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Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002

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Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 1
Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 2
Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 3
Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 4
Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 5
Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 1
  • Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 2
  • Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 3
  • Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 4
  • Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 5
  • Набор &quot;Мини-посудомойка&quot; в коробке 42002 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 570 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396547
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
посудомойка, чашки - 4 шт., блюдца - 4 шт., тарелочки - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х20
Вес, кг.
1.8

Описание товара Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002

Мини-посудомойка представляет собой компактное мобильное приспособление - ведёрко с ручкой. Налив воду в ведёрко, процесс мойки посуды станет максимально реалистичен. С помощью насоса вода из ведёрка подаётся в мойку, которую можно закрыть пробкой. Ручка ведёрка поможет легко набирать и сливать воду.

Отзывы о товаре Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
посудомойка, чашки - 4 шт., блюдца - 4 шт., тарелочки - 4 шт.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-посудомойка представляет собой компактное мобильное приспособление - ведёрко с ручкой. Налив воду в ведёрко, процесс мойки посуды станет максимально реалистичен. С помощью насоса вода из ведёрка подаётся в мойку, которую можно закрыть пробкой. Ручка ведёрка поможет легко набирать и сливать воду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Мини-посудомойка" в коробке 42002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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