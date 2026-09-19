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Кукольный домик"София"(в пакете) 78193 купить с доставкой в Москве
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Кукольный домик"София"(в пакете) 78193

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Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 1
Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 2
Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 3
Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 4
Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 5
Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 1
  • Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 2
  • Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 3
  • Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 4
  • Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 5
  • Кукольный домик&quot;София&quot;(в пакете) 78193 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 410 руб.  2 465 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396520
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольный домик, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х20
Вес, г.
950

Описание товара Кукольный домик"София"(в пакете) 78193

Кукольный домик София от фабрики Полесье отлично дополнит кукольное царство любой девочки. Домик имеет яркий и реалистичный дизайн, изготовлен из высококачественного пластика. Домик имеет 2 этажа и предполагает несколько зон для игры с куклами. Разнообразит игру и сделает её ещё интереснее наличие открывающихся элементов. Домик складывается и оснащён удобной ручкой для перемещения.

Отзывы о товаре Кукольный домик"София"(в пакете) 78193




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольный домик, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Кукольный домик София от фабрики Полесье отлично дополнит кукольное царство любой девочки. Домик имеет яркий и реалистичный дизайн, изготовлен из высококачественного пластика. Домик имеет 2 этажа и предполагает несколько зон для игры с куклами. Разнообразит игру и сделает её ещё интереснее наличие открывающихся элементов. Домик складывается и оснащён удобной ручкой для перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный домик"София"(в пакете) 78193 – стоимость товара 1410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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