Песочница d150 см (8 элементов) У519
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Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%3 840 руб. 6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396341
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
размеры 150х17 см
Количество деталей
8
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х10
Вес, кг.
6.5
Описание товара Песочница d150 см (8 элементов) У519
Песочница от Совтехстром - идеальна для того, чтобы возить ее с собой на дачу или отдых, чтобы ребенок всегда мог играть в собственной песочнице, не завися от внешних условий. Песочница собирается из 8 элементов, которые легко крепятся друг к другу по принципу пазла. Детали образовывают бортики песочницы, дна у нее нет. Песочницу можно установить прямо на пляже, таким образом отгородив ребенку его личное пространство. Внешний диаметр: 150 см., Внутренний диаметр: 106 см., Высота: 17 см.
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
размеры 150х17 см
Количество деталей
8
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Песочница от Совтехстром - идеальна для того, чтобы возить ее с собой на дачу или отдых, чтобы ребенок всегда мог играть в собственной песочнице, не завися от внешних условий. Песочница собирается из 8 элементов, которые легко крепятся друг к другу по принципу пазла. Детали образовывают бортики песочницы, дна у нее нет. Песочницу можно установить прямо на пляже, таким образом отгородив ребенку его личное пространство. Внешний диаметр: 150 см., Внутренний диаметр: 106 см., Высота: 17 см.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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