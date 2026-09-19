Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%800 руб. 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396329
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушка
Материал
винил
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
600
Описание товара Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP
Надувная игрушка выполнена в виде крокодильчика, на котором можно весело кататься и играть в бассейне или водоёме., Длинна крокодила достаточна, чтобы на нём поместились двое-трое детишек.В комплект входят: надувная игрушка для плавания Крокодил с пластиковой ручкой INTEX 58546 серии Lil’ Gator Ride-On, ремонтный комплект, фирменная упаковка. Насос для накачивания изделия воздухом приобретается отдельно!
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Надувная игрушка выполнена в виде крокодильчика, на котором можно весело кататься и играть в бассейне или водоёме., Длинна крокодила достаточна, чтобы на нём поместились двое-трое детишек.В комплект входят: надувная игрушка для плавания Крокодил с пластиковой ручкой INTEX 58546 серии Lil’ Gator Ride-On, ремонтный комплект, фирменная упаковка. Насос для накачивания изделия воздухом приобретается отдельно!
Игрушка надувная для плавания "Крокодил" 168*86см малый 58546NP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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