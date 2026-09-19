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Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 купить с доставкой в Москве
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Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936

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Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 1
Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 2
Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 3
Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 4
Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 5
Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 6
Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик, текстиль
  • Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 1
  • Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 2
  • Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 3
  • Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 4
  • Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 5
  • Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 6
  • Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 880 руб.  2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396265
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х13
Вес, г.
750

Описание товара Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936

Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет

Отзывы о товаре Пупс Бабочка (кукла пластмассовая) В3936




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка. Предназначена для девочек от 3 лет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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