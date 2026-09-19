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Усилитель Ural Молот 1.500 купить с доставкой в Москве
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Усилитель Ural Молот 1.500

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Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 1
Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 2
Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 3
Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 4
Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
  • Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 1
  • Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 2
  • Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 3
  • Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 4
  • Усилитель Ural Молот 1.500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395518
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Размеры в упаковке, см
40х26х10
Вес, кг.
2.74

Описание товара Усилитель Ural Молот 1.500

В усилителе класса D применены американские транзисторы International Rectifier. Конденсаторы LM Caps и DK. Резисторы Philips. Операционные усилители KEC (Korea Electronics).

Отзывы о товаре Усилитель Ural Молот 1.500




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Описание
В усилителе класса D применены американские транзисторы International Rectifier. Конденсаторы LM Caps и DK. Резисторы Philips. Операционные усилители KEC (Korea Electronics).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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