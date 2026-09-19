Тонер-картридж Ricoh IM C3500 (842255) черный
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж Ricoh IM C3500 (842255) черный
Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах. В основе нашей деятельности лежит вера в силу творческих идей и наш долг по сбережению драгоценных ресурсов планеты — людей и окружающей среды. И эта вера дает нам силы совершенствоваться. Здесь вы найдете информацию о наших идеалах и о том, что мы делаем, чтобы обеспечить устойчивое развитие общества. В 1946 г. основатель компании Киёси Итимура сформулировал основополагающие принципы нашей философии: люби своего соседа, люби свою страну, люби свою работу. Они лежат в основе идеологии нашего бизнеса, и, ориентируясь на них, мы заботимся о благополучии наших партнеров, клиентов, родных и близких — и всего общества. Придерживаясь нашей философии управления, мы стремимся к поддержанию социальной и экологической устойчивости, помня об ответственности перед будущими поколениями.
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