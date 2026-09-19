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Конструктор строительный "XXL",36 элементов Полесье 37527 купить с доставкой в Москве
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Конструктор строительный "XXL",36 элементов Полесье 37527

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Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 1
Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 2
Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 3
Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 4
Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 5
Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 1
  • Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 2
  • Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 3
  • Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 4
  • Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 5
  • Конструктор строительный &quot;XXL&quot;,36 элементов Полесье 37527 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
3 340 руб.  6 273 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394945
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
36 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, кг.
5.12

Описание товара Конструктор строительный "XXL",36 элементов Полесье 37527

Конструктор серии «XXL» специально создан для игр маленьких детей, крупные элементы безопасны и позволяют развивать моторику рук и физику тела ребёнка. Во время игры с конструктором из серии «XXL» у ребёнка активно развивается пространственное и логическое мышление. Возводя постройки, маленький строитель получает понятие о симметрии/асимметрии, учится подбирать нужные блоки по размеру, цвету и тренирует свое воображение.

Отзывы о товаре Конструктор строительный "XXL",36 элементов Полесье 37527




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
36 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор серии «XXL» специально создан для игр маленьких детей, крупные элементы безопасны и позволяют развивать моторику рук и физику тела ребёнка. Во время игры с конструктором из серии «XXL» у ребёнка активно развивается пространственное и логическое мышление. Возводя постройки, маленький строитель получает понятие о симметрии/асимметрии, учится подбирать нужные блоки по размеру, цвету и тренирует свое воображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор строительный "XXL",36 элементов Полесье 37527 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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