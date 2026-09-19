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Игра "60 фокусов", Школа волшебства Степ Пазл 76096 купить с доставкой в Москве
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Игра "60 фокусов", Школа волшебства Степ Пазл 76096

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Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 1
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 2
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 3
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 4
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 5
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 6
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 7
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 8
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 9
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 10
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 11
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 12
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 13
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 14
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 15
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 16
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 17
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 18
Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
фокусы
Возраст
от 8 лет
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 1
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 2
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 3
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 4
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 5
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 6
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 7
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 8
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 9
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 10
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 11
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 12
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 13
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 14
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 15
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 16
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 17
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 18
  • Игра &quot;60 фокусов&quot;, Школа волшебства Степ Пазл 76096 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 940 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394818
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Характеристики

Бренд
STEP puzzle
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
фокусы
Возраст
от 8 лет
Материал
бумага, картон, пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х6
Вес, г.
800

Описание товара Игра "60 фокусов", Школа волшебства Степ Пазл 76096

Игра содержит в себе секреты 60 самых загадочных фокусов. Для кого? для юных иллюзионистов (в наборе есть все, чтобы показывать фокусы: необходимый реквизит, подробная пошаговая инструкция с иллюстрациями и секреты самых загадочных фокусов). для активных и непоседливых детей (игра поможет сосредоточиться на выполнении фокуса, увлечет ребенка своей простотой и оригинальностью), для ребят, которые любят тайны. Что в наборе? магический захват, волшебная палочка, туннель для кубиков, разноцветные напёрстки, невидимый шарик, волшебная бутылка, магические часы, пики, проходящие сквозь монету, волшебная лопатка, НЛО, кристальная коробочка, волшебная туба, стаканчики и шарики, коробка для монет, время разных стран, магические кольца, монеты алхимиков.

Отзывы о товаре Игра "60 фокусов", Школа волшебства Степ Пазл 76096




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Характеристики
Бренд
STEP puzzle
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
фокусы
Возраст
от 8 лет
Материал
бумага, картон, пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Игра содержит в себе секреты 60 самых загадочных фокусов. Для кого? для юных иллюзионистов (в наборе есть все, чтобы показывать фокусы: необходимый реквизит, подробная пошаговая инструкция с иллюстрациями и секреты самых загадочных фокусов). для активных и непоседливых детей (игра поможет сосредоточиться на выполнении фокуса, увлечет ребенка своей простотой и оригинальностью), для ребят, которые любят тайны. Что в наборе? магический захват, волшебная палочка, туннель для кубиков, разноцветные напёрстки, невидимый шарик, волшебная бутылка, магические часы, пики, проходящие сквозь монету, волшебная лопатка, НЛО, кристальная коробочка, волшебная туба, стаканчики и шарики, коробка для монет, время разных стран, магические кольца, монеты алхимиков.
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Отзывы


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