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Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394218
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Описание товара Печатающая головка Epson F180040/F180030/F180010/F180000
Технология струйной печати Epson Micro Piezo обеспечила принтерам Epson мощное конкурентное преимущество: высокую надежность печатной головки, а также сочетание выдающегося качества со скоростью печати благодаря точному позиционированию капли. Первый струйный принтер на технологии Epson Micro Piezo — Epson Stylus 800 (1993) в октябре 1998 года стал первым цветным принтером, который полетел в космос на космическом корабле Discovery. Благодаря Micro Piezo имя Epson стало для пользователей во всем мире синонимом качественной печати. Компания также зарекомендовала себя как автор инновационных разработок в области чернил и бумаги. Технология Epson Micro Piezo и по сей день используется во всех печатных устройствах компании.
Технология струйной печати Epson Micro Piezo обеспечила принтерам Epson мощное конкурентное преимущество: высокую надежность печатной головки, а также сочетание выдающегося качества со скоростью печати благодаря точному позиционированию капли. Первый струйный принтер на технологии Epson Micro Piezo — Epson Stylus 800 (1993) в октябре 1998 года стал первым цветным принтером, который полетел в космос на космическом корабле Discovery. Благодаря Micro Piezo имя Epson стало для пользователей во всем мире синонимом качественной печати. Компания также зарекомендовала себя как автор инновационных разработок в области чернил и бумаги. Технология Epson Micro Piezo и по сей день используется во всех печатных устройствах компании.
Печатающая головка Epson F180040/F180030/F180010/F180000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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