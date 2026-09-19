Картридж матричный Oki 44173405
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394018
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
ML5720, ML5790
Ресурс картриджа
8 млн. знаков
Совместимость
для Oki
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х35х29
Вес, г.
139
Описание товара Картридж матричный Oki 44173405
OKI Europe является подразделением OKI Data Corporation, компании группы OKI, лидера в области инноваций, основанных на потребностях клиентов, в течение 130 лет. Наша компания насчитывает более 18 000 сотрудников в 120 странах по всему миру, и мы обеспечиваем поддержку на уровне международной организации, придерживаясь подхода местной компании. Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
ML5720, ML5790
Ресурс картриджа
8 млн. знаков
Совместимость
для Oki
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
OKI Europe является подразделением OKI Data Corporation, компании группы OKI, лидера в области инноваций, основанных на потребностях клиентов, в течение 130 лет. Наша компания насчитывает более 18 000 сотрудников в 120 странах по всему миру, и мы обеспечиваем поддержку на уровне международной организации, придерживаясь подхода местной компании. Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
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