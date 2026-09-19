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Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548 купить с доставкой в Москве
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Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548

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Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548 - фото 1
Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548 - фото 1
  • Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
790 руб.  1 343 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393625
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
погремушки (3 шт.), подвес, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х7
Вес, г.
356

Описание товара Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548

Погремушки – это первые игрушки малыша. Они необходимы ему для развития сенсорной и моторной сферы, что в свою очередь стимулирует развитие мозга. Для полноценного развития малышу нужны погремушки разных цветов, форм, с разными рукоятками. Потому наш набор идеально подходит для подарка ребенку.

Отзывы о товаре Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
погремушки (3 шт.), подвес, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Погремушки – это первые игрушки малыша. Они необходимы ему для развития сенсорной и моторной сферы, что в свою очередь стимулирует развитие мозга. Для полноценного развития малышу нужны погремушки разных цветов, форм, с разными рукоятками. Потому наш набор идеально подходит для подарка ребенку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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