Юла-карусель "Африка" 17 см в пакете 01387
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%820 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393602
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, г.
390
Описание товара Юла-карусель "Африка" 17 см в пакете 01387
Юла-карусель Африка выполнена в ярких насыщенных цветах, под её прозрачным куполом, словно на карусели расположились 4 фигурки, выполненные в виде животных Африки. Чтобы понаблюдать, как они забавно кружатся на карусели нужно нажать на кнопку пускового механизма. Игрушка имеет компактный размер, она достаточно лёгкая, прочно стоит на своей опоре. Играя с юлой, малыш знакомится с понятием скорости, учится концентрировать своё внимание и развивает моторику рук.
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Юла-карусель Африка выполнена в ярких насыщенных цветах, под её прозрачным куполом, словно на карусели расположились 4 фигурки, выполненные в виде животных Африки. Чтобы понаблюдать, как они забавно кружатся на карусели нужно нажать на кнопку пускового механизма. Игрушка имеет компактный размер, она достаточно лёгкая, прочно стоит на своей опоре. Играя с юлой, малыш знакомится с понятием скорости, учится концентрировать своё внимание и развивает моторику рук.
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